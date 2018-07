Deputada Kátia Abreu critica 'rigor' Na apresentação do documento de posicionamento do setor agropecuário para a Rio+20, a senadora Kátia Abreu (PSD-TO)criticou ontem o rigor da atuação de ambientalistas no País e afirmou que a presença dos produtores rurais na conferência ajuda a popularizar a discussão. "Alguns ambientalistas colocaram um Muro de Berlim entre as pessoas e a floresta. Estamos aqui derrubando este muro e aproximando as pessoas das florestas e dos biomas", afirmou a líder da bancada ruralista no Senado.