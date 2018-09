Deputado democrata aceita ser chefe de gabinete de Obama Rahm Emanuel, um combativo deputado democrata por Illinois, aceitou o convite do presidente eleito Barack Obama para ser o chefe de gabinete da Casa Branca na nova administração, de acordo com duas fontes do Capitólio. "Eu posso confirmar que Rahm aceitou o cargo", disse um assessor democrata que pediu para não ser identificado. Outro assessor democrata disse que um anúncio formal seria divulgado em breve. A chefia de gabinete é uma posição importante na Casa Branca, pois seu titular se torna um dos conselheiros mais próximos do presidente e geralmente pode decidir quem tem acesso à Presidência, enquanto desenvolve políticas de administração. Assim como Obama, Emanuel é de Chicago e próximo do presidente e de muitos membros do seu círculo interno. Em seu papel como presidente do comitê político encarregado de ajudar democratas a ganhar assentos no Congresso norte-americano, Emanuel foi considerado o principal articulador da Câmara dos Deputados em 2006. Emanuel foi o principal conselheiro do ex-presidente Bill Clinton e recentemente foi um dos negociadores da ajuda de 700 bilhões de dólares para Wall Street. (Reportagem de Richard Cowan)