Deputado do Rio pede no STF nulidade de sessão sobre royalties O deputado Alessandro Molon (PT-RJ) apresentou nesta quinta-feira um mandado de segurança, com pedido de liminar, ao Supremo Tribunal Federal (STF), requerendo a nulidade da sessão mista do Congresso em que foi aprovado o regime de urgência para analisar o veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto de lei que altera a distribuição de royalties de petróleo.