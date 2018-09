Deputado estadual é assaltado e agredido em SP

Acompanhado pelo filho e por um engenheiro, Hato estava vistoriando uma obra particular no bairro Taboão, quando, por volta das 11h50, foi abordado por três homens - dois deles armados. O trio pegou dinheiro, celulares e relógios das vítimas e fugiu na Mitsubishi Pajero preta que seria do filho do deputado. Hato avisou a Polícia Militar, que localizou o veículo na Avenida Amaro Cavalcante de Albuquerque, a cerca de 200 metros do local do crime. Ninguém foi preso.