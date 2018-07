Deputado federal propõe o Dia do Orgulho Heterossexual O deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ) enviou hoje à Câmara um projeto de lei para instituir o Dia do Orgulho Heterossexual no Brasil. A data seria comemorada no terceiro domingo de dezembro, mesmo dia proposto pelo vereador Carlos Apolinário (DEM) em projeto que tramita na Câmara Municipal de São Paulo.