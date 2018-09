Deputado federal se envolve em acidente na zona sul de SP

Segundo policiais militares da 3ª Companhia do 27º Batalhão, o deputado perdeu o controle do veículo, um Chevrolet Captiva preto, e atingiu violentamente um poste na Rua Professor José Ferraz de Arruda Júnior, paralela à Avenida Interlagos, próximo ao autódromo.

Com ferimentos leves, o parlamentar foi encaminhado pela PM para o Hospital Albert Einstein. Após ser abordado pelos policiais, que desconfiaram de uma possível embriaguez, Alexandre Leite, irritado e bem alterado, se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Até as 6 horas, os policiais civis do 48º Distrito Policial (DP), de Cidade Dutra, e do 102º DP, do Socorro, não haviam decidido em qual plantão o caso seria registrado.