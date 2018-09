Deputado foi forçado a tirar foto com material pornô O deputado estadual paulista Padre Afonso Lobato (PV), que foi vítima nesta manhã de um assalto à sua residência, no bairro da Independência, em Taubaté, no interior paulista, foi obrigado pelos criminosos a se deixar fotografar segurando material pornográfico trazido pelos suspeitos em uma sacola. O parlamentar também teve de proferir palavras e frases "de baixo calão", segundo nota divulgada por seu assessor. Por volta das 8 horas, cinco criminosos armados invadiram o imóvel, após anunciar a entrega de uma cesta de café da manhã e render uma funcionária.