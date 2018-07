Deputado ganha mais prazo para apresentar defesa A Câmara cancelou nesta quarta-feira a sessão ordinária e, com isso, o deputado Natan Donadon (sem partido-RO), preso desde o dia 28, ganhou mais prazo para apresentar a defesa no processo que discute a perda do mandato dele. O prazo expiraria nesta quarta-feira, mas, como é contado em sessões ordinárias, foi prorrogado até que seja realizada outra reunião do tipo, o que está previsto para esta quinta-feira, 11.