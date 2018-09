Deputado Gastão Vieira será o novo ministro do Turismo

O parlamentar foi convidado pela presidente Dilma Rousseff depois que Pedro Novais pediu demissão do cargo de ministro mais cedo nesta quarta.

O encontro entre Dilma e o parlamentar ocorreu depois da própria assessoria da Presidência ter informado que Dilma só decidiria quem seria o substituto de Novais na quinta-feira.

Coube ao vice-presidente Michel Temer negociar com a bancada de deputados indicações para a substituição de Novais, já que a pasta é da cota do PMDB no governo.

Vieira está no quinto mandato de deputado e é advogado.

Novais é o quinto ministro a deixar o governo Dilma em pouco mais de três meses, após as saídas de Antonio Palocci (Casa Civil), Alfredo Nascimento (Transportes), Nelson Jobim (Defesa) e Wagner Rossi (Agricultura).

Reportagem do jornal Folha de S.Paulo publicada na quarta acusou Novais de usar um funcionário contratado pela Câmara dos Deputados como motorista de sua mulher. Na véspera, o jornal já havia afirmado que Novais, de 81 anos, usou recursos da Câmara quando era deputado para pagar o salário de uma empregada particular.

As novas denúncias deixaram Novais sem apoio político de parlamentares de seu partido, o PMDB, o que tornou impossível sua permanência no posto e levou a seu pedido de demissão.

Neste ano o Ministério do Turismo foi alvo da Operação Voucher, da Polícia Federal, que investigou desvio de recursos públicos destinados a convênios realizados pela pasta. Na ocasião, 36 pessoas foram presas, entre elas o então secretário-executivo e número dois da pasta Frederico Silva da Costa.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)