Deputado paulista José Cândido morre aos 70 anos

Ele estava internado desde 12 de janeiro no hospital, para onde foi transferido para recuperação de uma parada cardíaca, sofrida após realização de cirurgia de retirada da vesícula. Ontem, o deputado apresentou complicações em seu quadro clínico e voltou à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O corpo do deputado será velado no Ginásio Poliesportivo Paulo Portela, em Suzano, e enterrado no Memorial do Alto Tietê. Os horários ainda não estão definidos.