Deputado pede adoção de dado único de desmatamento O deputado Valdir Colatto (PMDB-SC) solicitou hoje ao ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, que o governo adote um dado único a respeito da situação do desmatamento no Brasil. "O governo tem que ter dados concretos sobre a ocupação territorial brasileira", disse Colatto, durante audiência pública na comissão de agricultura da Câmara dos Deputados. "É preciso que o senhor se sente com o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, e resolva isso", acrescentou.