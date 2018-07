Deputado pede fim de ocupação por grevistas na BA

Além disso, o parlamentar ordenou o corte no fornecimento de água e de energia elétrica da área na qual os manifestantes estão acampados. Nilo justificou a decisão dizendo que "tudo tem limite". "Greve é um direito do trabalhador, mas já são 93 dias que eles estão aqui, interferindo no dia-a-dia, usando o ar-condicionado 24 horas", disse. "A Casa precisa voltar à normalidade".

O deputado alega que tentou negociar a desocupação do prédio, por telefone e por meio da assessoria da Casa, com as lideranças grevistas, mas não foi atendido. A informação é negada pelo coordenador-geral do sindicato da categoria, Rui Oliveira. De acordo com ele, a decisão de Nilo "é equivocada". "O ponto onde estamos não interfere nos trabalhos da assembleia", justifica.

O sindicalista afirma que não há previsão para os professores deixarem o local e que a ameaça de uso de força para a desocupação pode causar recrudescimento do movimento grevista. Os deputados da oposição ao governo ofereceram, no fim da tarde desta segunda-feira, a sala da liderança da oposição para os grevistas, caso o TJ-BA acolha o pedido de reintegração de posse.

As negociações entre professores e governo ficaram mais tensas a partir do fim da semana passada. Na quinta-feira, o governador Jaques Wagner (PT) chegou a participar de uma reunião com as lideranças grevistas, intermediada pelo Ministério Público do Trabalho. Foi a primeira à qual foi pessoalmente. A administração estadual esperava pelo fim do movimento, mas os docentes decidiram manter a paralisação em assembleia realizada na sexta-feira.

Os professores pedem reajuste salarial linear de 22,22% para toda a categoria, pago até o fim do ano. O governo, que concedeu o mesmo índice de aumento apenas aos professores da rede que não têm curso superior - para que eles pudessem ser enquadrados dentro do piso nacional da categoria -, argumenta que o orçamento estadual não comporta o pleito.

Foi oferecido aos docentes que têm curso superior (e já recebiam mais que o piso nacional) reajuste automático de 6,5%, o mesmo que receberam os demais servidores do Estado este ano, além de duas progressões de carreira, em novembro e abril. De acordo com a administração estadual, com as progressões, os reajustes salariais da categoria seriam de entre 22% e 26%.