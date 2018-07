Deputado propõe volta de emagrecedores anfetamínicos Projeto de lei que prevê o retorno de emagrecedores derivados de anfetamina ao mercado começou a ser discutido na terça-feira (09) na Câmara. A proposta do deputado Felipe Bornier (PSD-RJ) torna sem efeito a proibição feita há um ano pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Na audiência, médicos deram sinais de que vão reforçar a pressão para o retorno dos remédios mazindol, femproporex e anfepramona. A justificativa é a mesma do ano passado: as drogas são eficazes. Sem os remédios, afirmam, há risco de aumento da obesidade no País.