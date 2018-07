Deputado vai ao STF para suspender sessão do Congresso que analisará vetos O deputado Alessandro Molon (PT-RJ) entrou com uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender a sessão do Congresso Nacional convocada para o meio-dia desta quarta-feira e que irá analisar vetos presidenciais, incluindo o da presidente Dilma Rousseff sobre a lei de distribuição de royalties do petróleo.