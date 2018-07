Deputados divulgam nota de pesar por morte de Niemeyer

"Niemeyer é o símbolo da arquitetura moderna e do espírito inovador brasileiro. Revolucionou a concepção urbana com um jeito diferente de lidar com o concreto, quase como se fosse uma escultura", afirmou o líder do PSDB na Câmara, Bruno Araújo (PE).

O presidente do DEM, senador Agripino Maia (RN), declarou: "O orgulho de ser brasileiro fica menor com a morte de Oscar Niemeyer. Ao arquiteto singular que colocou no concreto armado a marca da genialidade a homenagem dos que fazem os Democratas".

O líder do PSD, deputado Guilherme Campos (SP), afirmou que os ideais revolucionários de Niemeyer ficarão para sempre em nossas mentes. "A genialidade de seus projetos arquitetônicos e a beleza estética de suas obras serão para sempre lembradas em todos os pontos do País e do mundo. Além de mestre da arquitetura, um pensador multifacetado que encantou a todos em seus 104 anos de vida", disse.