Deputados do RJ e ES tentam adiar votação da partilha do pré-sal

Definida em reunião realizada com os governadores Sergio Cabral (PMDB-RJ) e Paulo Hartung (PMDB-ES), a iniciativa dos parlamentares fluminenses e capixabas é um contra-ataque à intenção de alguns colegas de apresentar emendas à proposta pedindo o rateio dos royalties de áreas do pré-sal já licitadas. As emendas são patrocinadas pelos governadores do Nordeste.

"Eu não aceito nenhum acordo com o pré-sal já licitado", disse Cabral a jornalistas após o encontro.

Para ele, os deputados que querem alterar o acordo fechado com o relator, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentam praticar uma "covardia".

"É claro que eu vou procurar o presidente Lula, afinal foi o governo federal que mandou essa mensagem para o Congresso. O meu acordo foi feito com líderes do governo e hoje são deputados da base do governo que estão assinando emendas", destacou Cabral.

O governador do Rio também fez críticas indiretas a governadores que tentam alterar o projeto para que seus Estados recebam recursos do petróleo do pré-sal.

"É um governador da base do governo que está fazendo proselitismo e demagogia com o Estado alheio, querendo se notabilizar nacionalmente com o prejuízo do povo do Rio de Janeiro", disparou, em uma menção indireta ao governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), que liderou na semana passada uma reunião na Câmara pela alteração do parecer do relator.

A decisão desse grupo de deputados representa um problema para o governo, pois o movimento une integrantes de partidos da base e da oposição.

"Estamos em uma guerrilha. Essa é que é a verdade. Vamos obstruir", disse durante a reunião o deputado Deley (PSC-RJ).

Para o deputado Otávio Leite (PSDB-RJ), o entrave pode comprometer a aprovação do novo marco regulatório do petróleo. "Há um impasse muito grande."

O líder do PT, Cândido Vaccarezza (SP), tenta assegurar o cumprimento do acordo chancelado pelo presidente Lula.

"Os Estados do Nordeste não têm o que reclamar. O projeto do Henrique Eduardo Alves favoreceu mais os Estados do Nordeste e outros Estados do que o projeto do governo", argumentou Vaccarezza.

(Reportagem de Fernando Exman)