Deputados do RS pedem a Minc revogação de decretos O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, ouviu nesta tarde pedidos de deputados gaúchos para que sejam revogados os decretos 6.514 e 6.686, que regulamentam crimes ambientes, argumentando que as medidas tornam inviáveis tradicionais áreas de produção agrícola do Rio Grande do Sul.