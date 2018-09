Deputados haitianos aprovam nomeação de primeiro-ministro

Por unanimidade, a Câmara dos Deputados aprovou a indicação do médico Garry Conille, de 45 anos, que foi assessor do ex-presidente norte-americano Bill Clinton em suas recentes funções de enviado especial da ONU para o Haiti.

A indicação de Conille ainda precisa ser aprovada no Senado. A Câmara havia rejeitado em junho e agosto os nomes apresentados por Martelly para a chefia de governo.

País mais pobre das Américas, o Haiti ainda tenta se recuperar do devastador terremoto de 2010, que matou até 300 mil pessoas e ainda mantém dezenas de milhares como desabrigados.

Martelly, ex-astro da música pop haitiana, tomou posse em maio, após um conturbado processo eleitoral, prometendo resgatar o país da miséria e transformá-lo em uma história de sucesso no Caribe.

"Agradeço ao Parlamento, particularmente à Câmara, pela confiança em mim depositada", disse Conille à Reuters depois da aprovação unânime ao seu nome, por 89 votos.

"Meu desejo é acompanhar o presidente no seu compromisso de resolver os problemas que o povo haitiano enfrenta, e estou pronto para servir quando o processo for concluído."

Após décadas de ditadura, corrupção e instabilidade política, o Haiti enfrenta enormes desafios decorrentes do terremoto e de uma subsequente epidemia de cólera.

O Parlamento haitiano é dominado por partidos que apresentaram candidatos rivais a Martelly na eleição presidencial. A rejeição aos dois indicados anteriores gerou preocupações entre diplomatas e doadores, segundo os quais o país precisa desesperadamente de um governo estável para fazer frente às suas necessidades.

Alguns parlamentares chegaram a questionar a elegibilidade de Conille para o cargo, pelo fato de ele ter passado anos vivendo fora do país, a serviço da ONU. A Constituição do Haiti exige o candidato a primeiro-ministro tenha passado pelo menos cinco anos consecutivos morando no país antes de assumir o cargo.

Mas afinal concluiu-se que isso não seria um problema, já que tratados internacionais assinados pelo Haiti autorizam que cidadãos a serviço da ONU mantenham seu domicílio no país.

A aprovação do nome de Conille no Senado está prevista para a semana que vem.