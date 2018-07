Deputados pedem apuração de tortura a jornalistas no Rio

Três deputados federais integrantes da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados se reuniram nesta terça-feira, 4, com integrantes da cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro e com o delegado titular da Delegacia de Repressão às Ações de Crime Organizado, Cláudio Ferraz, para pedir apuração da tortura aos jornalistas do jornal O Dia por milicianos da favela do Batan, na zona oeste do Rio. O deputado Raul Jungmann (PPS-PE) defendeu que a Polícia Federal entre no caso. "Foi um crime cometido por supostos seguranças privados e esse tipo de delito é da esfera da Polícia Federal", declarou o parlamentar. A reunião serviu para discutir providências e obter informações relativas à tortura. As milícias são grupos paramilitares que cobram por segurança em favelas. Além de Jungmann, participaram do encontro os deputados Marina Magessi (PPS-RJ) e Neilton Mulim (PR-RJ). Pela manhã, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, repetiu que vários integrantes da milícia já estão identificados, mas que não iria adiantar nenhum detalhe para não prejudicar as investigações que, segundo ele, se encontram em "estágio avançado".