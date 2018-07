Deputados pedem regras para saída de reserva em RR

Outra, de autoria de Marcio Junqueira (DEM-RR), permite que os produtores de arroz concluam a colheita da safra atual, o que exigiria cerca de vinte dias além do prazo determinado. Também será feito relato sobre as dificuldades para a retirada do gado: calcula-se que oito mil cabeças não serão removidas a tempo. ?Estou surpreso e preocupado, porque ninguém sabe ainda para onde será levado esse gado?, disse Gabeira.

Os deputados pretendem se reunir hoje, em Brasília, com o desembargador Jair Meguerian, presidente do Tribunal Federal da 1ª Região, encarregado pelo STF de coordenar a desocupação, para apresentar as solicitações. Ontem, em Boa Vista, eles se reuniram com representantes da Fundação Nacional do Índio (Funai), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Instituto de Terras de Roraima (Iteraima), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e Polícia Federal - instituições envolvidas na tarefa de desocupação da terra indígena. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.