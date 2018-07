Deputados querem apuração de contratos no RJ Deputados estaduais do Rio de Janeiro pretendem fazer uma devassa nos contratos do governo com a empreiteira Delta Construções, do empresário Fernando Cavendish, e nas medidas administrativas que beneficiaram o grupo EBX, de Eike Batista. Os parlamentares de oposição querem saber se as relações de amizade entre o governador Sérgio Cabral Filho (PMDB) e os empresários influenciaram iniciativas da administração estadual.