Derramamento de óleo interdita Régis em Miracatu-SP A Rodovia Régis Bittencourt foi totalmente interditada hoje pela manhã, no sentido Curitiba-São Paulo, na região de Miracatu, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo não identificado derrubou uma substância oleosa no asfalto e, com as pistas escorregadias, nenhum veículo conseguia transitar nos dois sentidos. Motoristas que insistiram em passar acabaram provocando pequenas colisões, todas elas sem vítimas, conforme a polícia. Pouco antes das 8h30, eram registrados pelo menos 20 quilômetros de congestionamento na rodovia para quem se dirigia a São Paulo. A pista São Paulo-Curitiba já havia sido liberada, segundo a PRF. Um veículo foi destacado para levar pó de pedra, serragem e areia para o local do derramamento da substância oleosa. Os materiais seriam espalhados pelo asfalto para possibilitar a circulação. Não havia, porém, previsão de quando a situação estaria totalmente normalizada na região.