Derretimento no Ártico preocupa cientistas

Houve uma recuperação da capa de gelo marinho no Ártico no inverno passado, segundo o Centro Nacional de Gelo e Neve dos EUA. Porém, cientistas advertiram que ainda será um dos piores anos da história em relação ao derretimento do gelo na região. A questão está relacionada ao aquecimento global. A extensão máxima de gelo observada em 31 de março foi de 15,2 milhões de quilômetros quadrados - 650 mil quilômetros quadrados abaixo da média para o mês entre os anos de 1979 e 2000. Segundo Walt Meier, pesquisador do centro, haverá mais derretimento neste ano no Ártico, mas a extensão não deve ficar abaixo de 2007, quando houve o recorde de encolhimento.