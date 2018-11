Derrota pode fazer governo manter multa a desmatador A 12 dias do prazo fixado para o início da notificação dos proprietários rurais que não registraram parcela de vegetação nativa preservada em seus imóveis, a presidente Dilma Rousseff resiste em acatar o pedido de líderes do Senado para adiar o início da punição aos desmatadores, feito no dia seguinte à derrota do governo na Câmara.