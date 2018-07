Derrubada de vetos não afeta concessões de petróleo, diz AGU

De acordo com Adams, pode haver insegurança jurídica sobre a divisão desses recursos cobrados pela exploração da commodity, mas os contratos em si não serão prejudicados.

"Do ponto de vista dos processos de concessão não afeta em nada. Porque o contrato é entre a concessionária, que explora, e a União. Não entre os Estados. Os Estados são beneficiados pelos resultados dessa exploração, que são repartidos.", disse o advogado-geral a jornalistas, após se reunir com o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL).

"Isso de maneira alguma afeta qualquer processo de concessão. Não prejudica e (as concessões) vão continuar normalmente", acrescentou.

Adams explicou que as novas regras de distribuição entrarão em vigor assim que a nova lei for promulgada.

Parlamentares do Rio de Janeiro e Espírito Santo prometem recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para anular a sessão de votação dos vetos, e os governos desses Estados ameaçam apresentar Ações Diretas de Inconstitucionalidade (Adin) à Suprema Corte questionando a constitucionalidade da nova lei.

"Pode ter insegurança em relação se o Supremo dará ou não dará uma decisão sobre essa questão. Mas hoje tem a regra estabelecida", explicou o ministro.

O Congresso derrubou nesta quinta-feira, os vetos ao projeto que estabelece uma nova regra de distribuição dos royalties e participação especial pagos pela exploração do petróleo.

Dos 63 senadores que votaram, 54 rejeitaram o veto da presidente. Segundo a mesa, 354 dos 405 deputados que participaram da votação foram contra o veto de Dilma.

Para a derrubada do veto, era necessário que pelo menos 41 senadores e 257 deputados votassem contra o veto presidencial.

Os vetos, editados no fim do ano passado pela presidente, referiam-se principalmente a dispositivos que tratavam da divisão desses recursos em contratos que já estão em operação, o que foi encarado pelo governo como inconstitucional.

Representantes de Estados produtores, que devem perder receitas com a rejeição dos vetos, argumentam que a nova regra rompe o pacto federativo e frustra suas expectativas de receita.

Parlamentares de Estados não produtores, por sua vez, pressionaram pela votação do veto --e demonstraram sua esmagadora maioria em plenário-- com vistas a receber esses recursos já em 2013.

A polêmica sobre a divisão dos royalties do petróleo começou quando o governo decidiu criar um novo marco regulatório para a exploração do óleo no país, determinando que os campos do pré-sal seriam licitados pelo regime de partilha e não mais por concessão.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)