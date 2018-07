Dersa e Prefeitura se omitem por escuridão da ponte

A Dersa disse que, "em mais um caso de furto de fios, o vandalismo compromete a iluminação de vias públicas do município". E afirmou ainda que "a ponte estaiada foi inaugurada com a presença de autoridades, quando o patrimônio foi entregue à Prefeitura de São Paulo". Segundo a empresa, a Dersa, em convênio com o município, "projetou e implantou a ponte estaiada, não tendo responsabilidade na manutenção do viário e seus equipamentos".

Em agosto, a Secretaria Municipal de Serviços informou que um convênio firmado com a Dersa e a Prefeitura havia passado a responsabilidade pela manutenção da iluminação da ponte, como também de toda a extensão da Marginal do Tietê, à Ilume. Ontem, em nota, a Prefeitura reafirmou que a responsabilidade pela iluminação da ponte estaiada é da Dersa.