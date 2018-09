A Eletropaulo deveria ter providenciado a iluminação elétrica no Trecho Sul do Rodoanel, na Marginal Tietê e no Complexo Jacu-Pêssego. Por causa do atraso, a Dersa teve que alugar geradores a diesel para fornecer energia nas três vias. O aluguel desses equipamentos gerou gastos superiores R$ 2,5 milhões.