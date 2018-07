Dersa: sinalização da Marginal do Tietê é concluída A Empresa de Desenvolvimento de São Paulo (Dersa) informou hoje que finalizou a instalação de sinalização dos trechos liberados ao tráfego na Marginal do Tietê, na capital paulista. Hoje era o último dia para implantar todas as placas na via, que inaugurou as novas pistas sem estar sinalizada de forma adequada.