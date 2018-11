Desabamento briga transferência de pacientes O desabamento parcial do prédio auxiliar - atualmente desativado - do Hospital Maternidade Municipal Jesus, José e Maria, localizado no Parque Renato Maia, em Guarulhos, na Grande São Paulo, por volta das 23h15 de ontem obrigou a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros a transferir quatro crianças da UTI Neonatal e uma gestante em estado de risco para o Hospital da Criança e o Hospital Pimentas/Bonsucesso. Segundo o capitão Rodrigo, do Corpo de Bombeiros, houve um "colapso da estrutura do prédio, comprometendo a cabine primária de energia do hospital".