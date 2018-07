Desabamento de casa deixa 2 mortos e 1 ferido no Rio Dois homens morreram e uma pessoa ficou ferida na manhã de hoje em um desabamento de uma residência em Saracuruna, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma das causas, ainda não confirmada pelos bombeiros, seria a de que a casa estava sendo demolida. O ferido foi levado para um hospital da região. As vítimas ainda não foram identificadas. Três equipes do Corpo de bombeiros trabalharam no resgate.