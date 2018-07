Desabamento de casa deixa 6 operários feridos em SP Pelo menos seis pessoas ficaram feridas hoje em um desabamento de uma residência no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. Segundo informações iniciais do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), os feridos são funcionários de uma obra no local. Dez equipes de bombeiros e um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (PM) estão na região do acidente.