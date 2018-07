Desabamento de escola turca mata pelo menos 13

O desabamento de um internato feminino na cidade de Taskent, na região central da Turquia, deixou pelo menos 13 meninas mortas e mais de 20 feridas. De acordo com as autoridades, cerca de seis meninas continuam soterradas nos escombros do prédio, que tinha três andares. Autoridades locais acreditam que o prédio desmoronou depois de uma explosão de gás que atingiu o colégio às 22h, horário de Brasília, quando a maioria das meninas estava dormindo. "A julgar pelas queimaduras das meninas feridas, acreditamos que o desmoronamento foi causado por uma explosão de gás no prédio", disse Galip Sef, membro da equipe de emergência, à agência estatal Anatolian. Segundo ele, três meninas que foram resgatadas apresentam queimaduras graves pelo corpo. O internato abrigava 40 meninas, com idade entre oito e 16 anos, que estavam fazendo cursos para aprender o Alcorão durante as férias. No local do incidente, várias pessoas tentam ajudar no resgate das vítimas com as mãos, martelos e picaretas. Uma testemunha, que também ajudou no resgate, relatou o momento do acidente ao canal de televisão turco DHA. "Houve uma grande explosão, então peguei minha mulher e corri para o local. O prédio estava desmoronado. Resgatamos a maior quantidade de vítimas que conseguimos e as levamos para o hospital em nosso carro", afirmou. O governador da província de Konya, Osman Audin, ordenou o envio de equipes de emergência da capital, Ankara, para ajudar no resgate das vítimas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.