Desabamento de muro mata jovem no interior de MG As chuvas que atingem Minas Gerais causaram mais uma morte na madrugada de hoje, além de prejuízos e transtornos em várias cidades do Estado. Em João Monlevade, na região central, João Paulo Bruno morreu soterrado durante o temporal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um deslizamento de terra provocou o desmoronamento de um muro de arrimo, que caiu sobre a residência em que estava a vítima. A equipe de resgate teve bastante dificuldade para remover os escombros e o corpo de Bruno só foi retirado depois de horas de trabalho. Pelo balanço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), contanto com Bruno, de 21 anos, dez pessoas já morreram vítimas das chuvas que atingem Minas desde setembro. O número de feridos chega a 278. Ao todo, 60 municípios mineiros já foram afetados pelas chuvas e 32 decretaram situação de emergência, segundo a Cedec. Uma das regiões mais castigadas é a zona da mata. Em Muriaé, mais de 72 horas de chuvas ininterruptas, com acúmulo pluviométrico de 115,8 milímetros - aproximadamente a metade de toda chuva prevista para dezembro -, levaram ao transbordamento dos rios Muriaé, Glória e Preto. A Defesa Civil informou que dez residências foram danificadas e mais de 10 mil pessoas ficaram desalojadas - as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares. Outras 42 estavam desabrigadas - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos. A Defesa Civil informou hoje que duas pessoas foram soterradas em Miraí, ontem. As vitimas foram socorridas por moradores do local e encaminhadas para o hospital do município, onde permanecem internadas. Enchentes e inundações também foram registradas nas áreas rural e urbana da cidade de Senador Firmino, onde 100 pessoas estavam desabrigadas e outras 800 desalojadas. Em Carangola, o rio que corta a cidade subiu aproximadamente 3,7 metros, alagando vários bairros da área urbana e rural. Conforme a Cedec, 160 pessoas ficaram desalojadas na cidade.