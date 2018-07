Desabamento de parte do forro de hospital fere 4 no PA Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas na tarde de hoje após serem atingidas por parte do forro do Pronto-Socorro Municipal, em Belém, no Pará, que desabou devido às fortes chuvas que atingiram a região. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 16 horas, no setor de injetáveis, que faz parte da unidade de Emergência do Hospital. Cerca de 10 pessoas estavam no local aguardando atendimento, quando uma calha se soltou e acabou atingindo o forro de gesso da sala, que desabou por conta do excesso de água. Todas as pessoas foram atendidas no hospital e tiveram apenas ferimentos leves, segundo os bombeiros.