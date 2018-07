Desabamento de prédio em SP deixa ao menos 7 mortos Mais uma pessoa morreu vítima do desabamento de um prédio comercial de dois pavimentos em construção na Avenida Mateo Bei, altura do número 2.600, em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Essa é a sétima morte confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Outras 22 pessoas foram socorridas com vida e encaminhadas a hospitais da região.