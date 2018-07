Desabamento de prédio em SP mata quatro pessoas

A corporação estima que 15 pessoas tenham sido soterradas no desabamento. Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo, há 60 homens e dois cães farejadores na área. Segundo ele, além das vítimas soterradas, há outras que estavam próximas à obra e que não ficaram sob os escombros. Os bombeiros receberam o chamado às 8h35 e 20 viaturas estão no local prestando atendimento, além de dois helicópteros Águia da Polícia Militar.

O capitão afirma que recebeu a informação de que a construção do prédio começou há cerca de três meses e abrangia uma área de aproximadamente 400 metros quadrados. Segundo a corporação, o prédio em construção tinha dois andares.

Para facilitar o atendimento, foi montado um posto avançado no local. Segundo Palumbo, os trabalhos são delicados, pois é preciso cuidado com novos desabamentos. "Vai ser um trabalho demorado, de muita cautela", disse. "As equipes só vão sair do local quando todas as vítimas forem socorridas e o local estiver em segurança."

No local estava sendo construída uma loja da rede Magazine Torra Torra. De acordo com a recepcionista Amanda Prevideli, de 21 anos, que trabalha em um escritório de contabilidade a uma quadra do acidente, não houve abalo na estrutura do prédio onde ela trabalha.