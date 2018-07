Desabamento de prédio no RS deixa quatro mortos

O edifício Santa Fé possui 12 apartamentos, mas apenas três estavam ocupados, um deles pelo zelador, que sobreviveu. Simone Celiberto, 31 anos, e seu filho Rodrigo Celiberto dos Santos, de cinco anos, foram levados com vida para o Hospital Santa Luzia, mas não resistiram aos ferimentos. Por volta das 4h foi retirado dos destroços o corpo do síndico, Joel Dieter, 57, e, meia hora depois, o da mulher dele, Marisa Guedes Preussler, 56. O zelador, Arideu Oliveira Rolim, foi resgatado e internado no Santa Luzia em estado regular.