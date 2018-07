Desabamento de prédio provoca uma morte em MG Ao menos uma pessoa morreu depois que um prédio desabou hoje no bairro de Caiçara, em Belo Horizonte, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Ainda havia pessoas soterradas no meio da manhã, e equipes de salvamento trabalhavam no resgate das vítimas. Mais cedo, seis adultos e cinco crianças foram retirados pelos bombeiros.