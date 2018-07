Desabamento de sobrado em SP deixa dois mortos Duas pessoas soterradas após a laje de um imóvel desabar na tarde de hoje em São Miguel, na zona leste de São Paulo, morreram, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Por volta das 19 horas, o Corpo de Bombeiros havia retirado cinco vítimas dos escombros. Catorze equipes da corporação continuam vasculhando o terreno para verificar se há mais vítimas. Além das duas mortes confirmadas, duas pessoas deram entrada no Hospital Tide Setúbal por volta das 16h30. Um homem de 43 anos sofreu ferimentos leves e deve receber alta ainda nesta noite. Uma senhora de 78 anos, vizinha do local do acidente, sentiu-se mal e, após ficar em observação, foi liberada. O Hospital Santa Marcelina recebeu Daniel Olivera, cuja idade seria 43 anos. Segundo a assessoria do hospital, ele estava consciente e seria submetido a exames. Até o momento, não há informações sobre o estado da vítima levada ao Hospital das Clínicas. O desabamento ocorreu pouco antes das 16 horas. A Subprefeitura de São Miguel Paulista informou que o projeto da construção do imóvel comercial - formado por subsolo, térreo e primeiro andar - foi aprovado. Portanto, a obra está em situação regular.