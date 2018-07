Desabamento de telhado deixa um ferido em São Paulo Um homem de 28 anos ficou ferido na manhã de hoje após ser atingido por parte de um telhado que desabou no Sacomã, zona sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu por volta das 11 horas em uma indústria. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Heliópolis com ferimentos leves. Não há informações sobre outros feridos. Os bombeiros acionaram a Defesa Civil para fazer uma vistoria com o objetivo de avaliar o risco de mais desabamentos no local.