Desabamento deixa 2 vítimas na zona sul de São Paulo

A chuva forte que caiu em São Paulo no início da tarde de hoje deixou 17 pontos de alagamento, sendo 16 deles intransitáveis. As principais vias atingidas são a Avenida Professor Abraão de Morais, na zona sul da cidade, que está intransitável em três pontos, e a Avenida Luiz Ignácio Anhaia Mello, na zona leste, que tem dois pontos intransitáveis. A Avenida Vinte e Três de Maio apresenta problema na altura do Viaduto General Euclides Figueiredo.

As chuvas já causaram a queda de pelo menos cinco árvores em importantes vias da cidade, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Três delas, de grande porte, interditavam faixas da Avenida Ibirapuera, perto da Avenida Indianópolis, a Rua Sena Madureira e a Rua Aurora.

Há registros de quedas de árvores também na Avenida Interlagos, na altura do número 5.699, sentido Bairro, e na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, perto da Rua Jaceguai, interditando uma faixa no sentido centro. O galho de grande porte atingiu a fiação elétrica.

A chuva também afetou pelo menos 65 semáforos em toda a cidade. Segundo a CET, 41 deles estavam apagados e outros 29 em amarelo intermitente.