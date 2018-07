Desabamento deixa pelo menos seis feridos em SP

Uma explosão causada por um vazamento de gás provocou o desabamento de um mercado e de duas casas no Grajaú, bairro da zona sul da capital paulista. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 11, e seis pessoas ficaram feridas, segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Parte das vítimas ficou soterrada nos escombros. Segundo o Cobom, duas pessoas tiveram queimaduras pelo corpo. Uma delas foi atingida em 40% do corpo e a outra teve queimaduras nos membros superiores. Outras quatro pessoas tiveram apenas ferimentos e foram encaminhados aos prontos-socorros dos hospitais Regional Sul, Campo Limpo, Grajaú e Vila Penteado. Doze equipes dos bombeiros foram deslocados, às 6h30 desta manhã, para a Rua Doutor Leão de Araújo Novaes, na Chácara Cocaia, região do Grajaú, para o resgate.