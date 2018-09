Desabamento deixa um ferido na zona norte de SP Um homem de 49 anos ficou ferido na tarde desta quinta-feira, 1º, após o desabamento da parede de uma casa na Rua Samurais, altura do número 42, no bairro Vila Maria Alta, zona norte de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou quatro equipes ao local, o desabamento aconteceu por volta das 17 horas e a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Tatuapé com suspeita de fratura no fêmur.