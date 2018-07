Desabamento em obra deixa 5 feridos em Osasco-SP Um desabamento em uma obra no bairro Vila Menck, em Osasco, deixou cinco pessoas feridas nesta manhã. O acidente ocorreu por volta das 11 horas e as vítimas foram retiradas dos escombros com ferimentos leves e encaminhadas para um hospital da região. Outras cinco pessoas que estavam no local no momento do desabamento saíram ilesas.