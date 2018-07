Desabamento em salão de clube deixa 18 feridos no TO Dezoito pessoas ficaram feridas no fim da tarde de ontem após o desabamento do telhado do salão de um clube de eventos em Araguaína, em Tocantins. Segundo informações preliminares do corpo de bombeiros, a forte chuva que atingiu a cidade pode ter causado o acidente. A maioria das 18 vítimas apresentou ferimentos leves. Um deles teve fratura exposta na tíbia, segundo os bombeiros. As vítimas foram levadas para o hospital da cidade.