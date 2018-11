Desabamento faz ao menos 1 morto e 6 feridos em SBC

Dezenove equipes dos bombeiros, e outras do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), da Polícia Militar, da Defesa Civil e da Eletropaulo estão no local. As seis pessoas com ferimentos leves foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas para o pronto-socorro central da cidade.

Segundo o tenente-coronel Roberto Rense, oficial que comanda o trabalho dos bombeiros no local, não há previsão de término dos trabalhos. "Não tem hora para terminarmos os trabalhos de buscas; só sairemos daqui depois que cumprirmos nossa missão", disse o oficial. As ruas no entorno do prédio estão bloqueadas.