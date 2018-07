Desabamento interdita casas e fere 2 crianças A Defesa Civil de São Paulo interditou nove casas na manhã de ontem, após desabamento que deixou duas crianças feridas na Rua Pedro Aranha Pacheco, no Jardim Miriam, na zona leste de São Paulo. O desabamento aconteceu por volta das 7h, quando um muro atingiu o barraco. Um menino de 1 ano está internado em estado gravíssimo no Hospital Santa Marcelina, no Itaim Paulista, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Outros 40 barracos da região foram fiscalizados durante a tarde. Todos estão instalados em área de risco, às margens de um córrego. A Secretaria Municipal de Assistência Social está cadastrando as famílias, que devem ser encaminhadas para abrigos.