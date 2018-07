Desabamento no ES eleva número de vítimas para 17

Pelo menos mais três pessoas morreram em um novo desabamento em Colatina, no noroeste do Espírito Santo, de acordo com a equipe do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros da cidade capixaba. Uma quarta pessoa foi retirada com vida e equipes continuam à procura de outros sobreviventes. Em todo o estado, chega a 17 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que atingem a região há mais de uma semana. Cerca de 46 mil pessoas tiveram que deixar suas casas.

Em Minas Gerais, a Defesa Civil confirmou a morte de um homem de 48 anos, nesta terça-feira, 24, em Itabira. Conforme o boletim consolidado da Defesa Civil de Minas Gerais, desde outubro, 17 pessoas morreram em onze cidades mineiras. Assim, considerando essa contagem expandida de Minas Gerais, as chuvas recentes na região já deixaram aos menos 34 vítimas.

O leste de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo, regiões cortadas pelo Rio Doce, são as principais áreas afetadas. Não chovia tanto na região desde 1979.