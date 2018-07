Desabamento no Rio deixa uma pessoa ferida A chuva que atinge a região metropolitana do Rio de Janeiro desde a noite de quinta-feira provocou, na madrugada desta sexta, o desabamento parcial de uma casa localizada no Morro do Cavalão, no município de Niterói. De acordo com a Secretaria de Estado da Defesa Civil, a moradora Rosangela Cabral, de 54 anos, foi socorrida pelos bombeiros e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima.