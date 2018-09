Desabamento parcial de obra deixa 2 feridos em SP O desabamento de parte de uma obra na Rua Quixadá, na Vila Prudente, zona leste de São Paulo, deixou hoje dois homens feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou três equipes ao local, as vítimas, de 33 e 44 anos, foram encaminhadas ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital Municipal do Tatuapé, com ferimentos leves. As causas do desabamento serão investigadas.